王姓兄弟長期不睦，弟弟竟趁哥哥躺在沙發看電視時，拿啞鈴砸破哥哥的頭，還拿刀直接插向頸部、再刻意拔刀讓哥哥噴血慘死，犯案後還冷血伴屍7天，通知友人報警，警方28日將王男逮獲，依殺人罪移送高雄地檢署複訊，檢方已向法院聲請羈押。

據了解，兄弟兩人平時同居在前鎮區南衙路一處房屋內，感情長期不睦。18日下午，王男下樓看見哥哥，兩人又因故大吵，王男盛怒之下，氣急敗壞地回到2樓房間、抓起藍波刀插在腰間，一手還拿6公斤重的啞鈴，準備下樓興師問罪。

當時哥哥正躺在一樓的沙發上看電視，王男不動聲色、直接拿啞鈴朝哥哥砸去，哥哥來不及閃躲，啞鈴不偏不倚砸中前額頭，前額當場開放性骨折、血流滿面，痛到趴在地上，還向王男表示頭好暈，不斷求饒。

但王男根本殺紅眼，眼見哥哥還在掙扎，竟抽出腰間的大刀，直接插進哥哥左頸，一刀插斷頸動脈，王男還故意把刀抽出，讓哥哥當場噴血慘死。

犯案後，王男直接拿一件棉被蓋住遺體，更當沒發生過任何事一樣，照常生活。7天後，遺體不耐酷暑、腐敗發臭，整個家裡都是屍臭，王男擔心東窗事發，才逃離住處，還傳簡訊通知李姓友人幫忙報警，事情才曝光。

王男逃亡3天後落網，警方查出，王男有前科案底，仍遭通緝中，與死者到底因何糾紛引爆殺機，仍待釐清。