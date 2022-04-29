華視近日接連出包，國民黨發言人黃子哲表示，華視到底是新聞台還是變成綜藝節目專屬的戲劇台？不僅是技術出問題，更突顯新聞台專業管理也明顯有問題，甚至還拿政府公帑做自己的獨家新聞，將公廣集團應有的聲譽也陪葬進去。

黃子哲今批評，當時中天遭撤照之後，NCC主委陳耀祥極力挺華視進駐52台，毫不掩飾其「政治護航」的立場，失去獨立機關中立客觀的立場，引起各界質疑與撻伐。如今華視頻頻出包，陳耀祥竟還是毫不遮掩地「政治護短」，喪失NCC該有維持國內媒體生態公正、不應偏頗的職責。華視犯下如此嚴重錯誤，竟只打算罰款打發，依照廣電法將採一案一罰，個案違規情形最快三至六個月才會出爐，陳耀祥主委已完全不適任，應該立即下台負責。

黃子哲指出，華視接僑委會1200萬標案，是僑委會委託華視製作關於「僑胞對台灣貢獻」系列影片，依據預算法第62條之1執行原則，在標案每一集影片片尾應標示機關名稱，並明確清晰標示「廣告」，華視卻僅在片尾放上短短幾秒的僑委會的字樣，不僅時間短暫而且字非常非常小，是不想讓民眾發現挪用人民公款做獨家？華視代總經理陳雅琳用標案的經費出訪歐美各國做自己獨家新聞，拿政府錢直接置入新聞，且電視台和政府之間的界線早已模糊不清。

黃子哲呼籲，公廣集團包括華視連日來的紛擾，已經極大凸顯管理層與經營團隊的問題，如今草率任命看守董事擔任董事長，又要急著通過總經理，連內部自家人都看不下去，只聽從民進黨黨意的政媒打手們，還要一意孤行硬幹到底，繼續傷害公廣集團的信譽嗎？華視是全民的公共電視台，新聞台的新聞、新聞節目都不應該有置入行銷，影響社會視聽，更何況是公廣集團成員的中華電視公司！

黃子哲更提及，昨日立法院交通委員會邀請陳耀祥做專案報告，當國民黨立委質疑陳「怎麼還有臉坐在這？」陳竟然還大言不慚的回說「當然有啊！」足見陳耀祥根本毫無反省能力，更印證「人不要臉，天下無敵」。