今年3月3日全台爆發大停電，許多交通號誌失靈斷電，導致台北市交通大亂，駕駛怨聲載道，台北市議員汪志冰質疑，北市規畫於318處路口設置不斷電系統，但目前僅完成50處，接下來每年將以50處的速度建置，太過牛步，全部裝完要等6年半。對此，交通管理工程處長劉瑞麟說，若順利爭取預算，明年就能完成剩下218處。

台北市議會今排定交通部門質詢，汪志冰指出，2017年8月15日發生台電大停電後，北市參考其他國家做法，擬定交通號誌加裝不斷電系統的計畫，比對消防局、交通警察大隊列管的重要路口後，最後從全市2708個路口中挑出318處設置，2021年已完成50處試辦，並以每年設置50處路口持續推動。

無奈計畫追不上變化，汪志冰質疑，年初的303大停電，造成北市239處交通號誌異常和故障，停電期間共派遣520名警力、69位義交，總共執勤達1232小時，付出很大人力成本，影響極大，她質疑交工處每年編列200萬、設置50處的速度過慢，須等待6年半才能全面設置，可說緩不濟急，跟不上近年頻繁停電的速度。

汪接著提及，不斷電系統租賃和買斷效益不同，目前交工處採取租賃方式，一處路口裝設不斷電系統1年要4萬，乘以全市318處後，1年要花上1272萬，10年就是1億2720萬；若以買斷方式則為一台35萬元，設置完318處將花上1億1130萬元，10年後為1億1130萬，相比之下買斷比較便宜，建議市府評估購置可能性。

對此，劉瑞麟表示，今年要裝設的50處路口已在建置中，目前正在編明年的預算，希望能一次爭取到218處路口的系統設置經費，若預算順利通過，明年就能一次建置到位。

至於系統買斷或租賃，交通局長陳學台則說，這些都有經過評估，現今很多路邊設備都轉成租賃方式，因為買斷後需要維護，租賃則不同，廠商須提供一定品質的產品，承租方才會付費，各有優缺點，整體評估下來，租賃方式對行政機關來說也比較省人力和成本。