彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣新增194人確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣停班停課狀況。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局呼籲沒症狀不要快篩。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情燒太快，中央流行疫情指揮中心公布再度破萬，新增1萬1974例本土確診個案，彰化縣也跳一倍，爆增到194例確診案例，不少鄉親怕怕，這波疫情至今彰化已累計600個案，以青壯族群最多，占了6至7成，多是無症狀，但關切重點在65歲以上族群，為高危險群，開始要規畫投以抗病毒藥物。

縣長王惠美表示，新增確診中，外縣市感染個案82名、縣內感染75名、調查中個案37名，並呼籲目前採3＋4居家隔離，有需要再快篩，自主防疫期間，快篩陰性才出門。成人匡列提供3劑公費快篩、大學生以上也3劑，國小至高中生提供2劑。

王惠美表示，莫德納疫苗校園接種29日到貨，5月2日至20日到校接種，意願持續調查中，初估願意接種有兩成，BNT也即將進入校園，將配合中央規劃進度。今天國中小今天停課41班，預防性停課57班，幼兒園停課24班、預防性1班，補習班停課21班、預防性1班。

葉彥伯表示，今天確診跳一倍，主要是每次一匡列，就發現很多都感染，疫情還會持續飆升，無法預料接下來會怎麼樣。縣內感染主要都家戶傳染，而這波疫情最大特色是青壯族群最多，主要是社交活動感染，但最該關切還是65歲以上族群，雖只佔7％，因是高危險群，中央也開始規劃使用抗病毒藥物。

葉彥伯表示，這波病毒主要是以家戶單位傳染，傳播速度相當快，職場、社交都要戴好口罩。並提醒不要在沒有症狀、沒有接觸、沒有足跡，沒事做快篩，才不會篩出一堆偽陽性，拖垮醫療量能。