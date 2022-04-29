漁人碼頭（淡二漁港）煙火

【旅遊經 編輯部報導】新北市共有145公里長海岸線，坐擁28個各具獨特的漁港，新北市漁業處「嗨漁港」計畫，邀請民眾走入漁港體驗生活，陸續翻轉14處漁港工程及硬體設施的改善，呈現過去3年，透過14處漁港的翻轉及漁業的創新，提供民眾飲食、心靈、參與永續、休閒等各方面的生活體驗，除了硬體面，還舉辦北海岸時尚藝術季、瘋草里大咬運動會、漁人碼頭仲夏繽紛樂、深澳漁港光雕水舞秀等漁港活動，讓民眾體驗超乎想像的漁港風貌。另外，淡水區漁會將於4月30日下午4時在漁人碼頭淡水魚市前廣場舉辦「春滿花枝季 淡水春夏魚鮮推廣」活動。

大理石及古董車打造不同風情的情人橋

威武騎警隊與賓士古董車加持北海岸時尚藝術季

深澳漁港水舞秀

現在到5月底的2022北海岸時尚藝術季正夯，歡迎到富基漁港及漁人碼頭觀看AR走秀及富基漁港學生設計師的時尚展覽；6-8月將會有深澳漁港夜釣及淡水漁人碼頭煙火等夜經濟休閒活動；9-12月則會有北海岸的萬里蟹及東北角的貢寮鮑等，民眾在做好防疫措施之餘，能能到漁港嗨漁港樂生活。

後厝漁港漁具倉庫融入青春山海線元素，吸引民眾走入漁港

「嗨漁港」計畫，不僅屢屢獲獎，深受漁民好評，並且將漁港建設融入美學，興建首座青春山海線圖騰漁具倉庫、設置下罟子浮動碼頭及淡水第一漁港活化再造工程，讓漁港成為在地特色景點，提供民眾休憩的場所。

其中獲十大魅力漁港的卯澳漁港則透過里海小學堂等漁村文化推廣，成為最佳心靈角落，並激發當地人對於在地特色漁港的榮耀感。飲食方面，除了首開元宇宙虛擬魚市開啟全新銷售方式，更與5星飯店、知名網購平台、餐廳合作推出限定料理及限量宅配產品，讓更多人吃的到新北優質海鮮。飲食之外，也注重海洋生態及漁業資源議題，持續清除及回收海洋廢棄物，維護生態環境。積極進行海洋保育及資源復育，全國首創美灩山中間育成基地增加放流成功率、珊瑚小學堂培植1200株以上的珊瑚，以及設置第一個完全禁漁的野柳保育區，維護軟絲及生態復育成果，並持續推動放流及海洋教育課程，讓民眾及學童一起來參與，共同為海洋盡一份心力，讓下一代有機會品嘗美味健康的海鮮，親近美麗的海洋。

另，淡水魚市位於著名觀光景點漁人碼頭內情人橋及LOVE廣場旁，港區擁有優美的山河海景，尤其淡海輕軌藍海線「漁人碼頭」站通車後，來漁人碼頭的交通更為方便。為推廣淡水在地漁產品，行銷春夏當地現撈漁獲，當天現場有最棒的魚鮮美食、趣味的創意手作、石滬淨灘及精彩的樂團表演等，邀請大小朋友於這個周末來漁人碼頭來參與「品鮮愛海」，除了新鮮漁獲，享美食外，還能愛「滬」海洋來個身體力行到石滬進行淨灘。

愛海洋淨灘活動(淡水區漁會提供)

文蛤貨幣可至現場花枝吻仔魚展售攤、等一人咖啡淡水店、魚藏餐廳、魚藏文化館等消費折抵使用(淡水區漁會提供)

今年參加淨灘者可得「海味美食品嘗劵」，並且加碼贈送「春滿花枝環保袋」、「一起愛海洋防疫口罩」及「文蛤貨幣」，其中「文蛤貨幣」可至現場花枝/吻仔魚展售攤、等一人咖啡淡水店、魚藏餐廳、魚藏文化館等消費折抵使用，而魚藏餐廳也同步行銷花枝，即日起至5月31日，訂1萬元以上之桌宴並於6月30日前用餐完成，即贈送「泰式涼拌花枝」1份，活動詳情請上淡水區漁會官方FB查詢。

圖片：新北市漁業處提供