前立委邱毅3年前先在大陸網路節目上，痛罵前立委李敖兒子李戡為了抱綠營及台獨大腿找他麻煩，稱李戡「不肖子」、「骯髒」；後來又在個人臉書粉絲專頁上，指控民進黨和蔡英文收買李戡來攻擊他。經李戡提告求償，台北地院認為，邱毅前者「不肖子」等言論與公共利益無關是人身攻擊，判賠10萬元；但後者屬邱毅競選時的反擊，與公共利益有關，邱毅無須賠償。可上訴。

2019年11月17日，邱毅在大陸知名網站「今日頭條」的「邱毅說」節目上，表示很多人在謠傳他在大陸混得風生水起、盆滿缽滿，還有一個大作家、大文豪的兒子也看了眼紅，「這個不肖子，還在那裡抱綠營、台獨的大腿」，然後跟大陸要糖果要不到，就發洩到他身上，還說「你對得起你老爸嗎？」、「你老爸如果在地下知道你幹了這個是，化成厲鬼也把你要掉」。

同年12月27日，邱毅又在個人臉書社群「邱毅『談天論地話縱橫』」上，發文指出，民進黨前次執政把他關進監獄，現在蔡英文故技重施，收買李戡來攻擊他，但自己跟李戡素昧平生，連話都沒講過，卻莫名其妙被他連續攻擊。

李戡主張，邱毅上述兩次言論，經網路廣泛傳播，對他名譽權造成嚴重傷害，為此求償精神慰撫金200萬元。台北地院審理後，認為邱毅11月17日所言，為攻擊李戡的賢孝、品行及堪比父親內心價值，屬私人事務與政治話題公共利益無關，而淪為人身攻擊，且此部分刑事部分已由高等法院依公然侮辱罪判處罰金8000元，邱毅應負賠償責任。

至於12月27日所言，因邱毅當時正在競選立委，在網路遭受攻擊言論時，依據親身經驗及事實予以反擊，並非針對李戡，且事涉立委選舉的公共利益，因此這部分沒有侵害李戡名譽權，無須賠償。