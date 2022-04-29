想放鬆又不敢出去人擠人？因應隔離新政策，擔心家人被居家隔離同住者住宿問題？福容推出度假新對策，鼓勵健康家人來住飯店，享有獨立大空間、專屬陽台，讓防疫的同時放鬆身心。福容淡水漁碼店即日起至9/30，主打獨享式健康度假「花園輕露營」專案，在客房陽台即可露營，不用出房門就能享受美景。六人入住福容福隆店VILLA區風呂別墅23,980元起，即日起到6/30，雙人入住福容墾丁店獨棟VILLA，超值價6,006元起；福容花蓮店推出「安心住房」方案，即日起至12/31，八人同行平日入住家庭套房，獨享戶外大陽台、獨立溫水池等，只要12,999+10％元起。

福容大飯店旗下休閒型飯店因地處空曠，享有獨立空間，反而成為民眾眼中安心旅遊、放鬆度假去處。福容淡水漁碼店去年熱賣超過1,000組的獨享式健康度假「花園輕露營」專案，今年提早上市。即日起至9/30，凡預訂官網任一專案，皆享加購優惠價，戲水池及帳篷加購價1,200元、全家歡樂野餐籃加購價2,800元。主打在客房陽台搭帳篷露營、戲水和玩桌遊。此外，高空絕美泳池即將在5/1正式開放，還有全新打造的打卡秘境「河岸露台」，可以欣賞迷人的河岸風光；距離台北一個小時的車程，就可以有個遠離塵囂的南島風假期，福容福隆店VILLA區擁有54間獨門獨戶的別墅客房，分為禪風與風呂的兩種房型，可以享受彷彿在置身巴里島的輕鬆愜意的氛圍，六人入住福容風呂別墅，只要23,980元起，不僅能邀請全家大小一起入住溫暖泡湯，也可以獨享戶外水療池一解熱意，沐浴在庭院綠蔭下，搶先體驗夏日風光，在疫情期間成為春夏旅遊度假首選。

徜徉在峇里島度假般悠閒自在的氛圍，可到福容墾丁店來趟「偽出國」。即日起到6/30，雙人入住福容墾丁店獨棟VILLA，超值價6,006元起，擁有私人大空間、獨立庭園，可以和家人盡情享受安心住房。此外，入住獨棟VILLA，還能加購萌樂園專案，只要第一晚加價1,400元清潔費，第二晚起每晚700元，就能帶毛小孩一同入住，房間內設有毛小孩專屬床墊、水碗、飯盆、空氣清淨機，每棟限制2隻寵物（40公斤以下）；福容花蓮店推出「安心住房」方案，即日起至12/31，八人同行平日入住家庭套房12,999+10％元起，平均每人1,787元起，每日限量一間。獨享戶外大陽台、獨立溫水池及用餐大餐桌，擁有與世隔絕的安心感，更不怕人擠人用餐。福容會員除分級折扣外再享四大加碼，Rayvolt Bikes電輔車租兩小時送一小時600元、芳療SPA身體課程第二人7折優惠、KTV包廂及棋藝室買一小時送一小時優惠和田園咖啡廳晚餐85折優惠。