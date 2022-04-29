合成樹脂、特用材料出貨大增帶動下，長興（1717）3月營收、獲利齊創新高，單月營收月增54.26％，自結稅前盈餘6.24億元，月增314.08％、年成長47.81％；第一季稅前盈餘11.37億元，年增7.43％，亦為歷年同期新高表現，每股稅前盈餘0.92元。

長興表示，合成樹脂部分產能受昆山地區停工影響，已透過跨區產能調配支應客戶需求，降低對營收衝擊；電子材料、特用材料產能不受疫情影響，僅華東地區運輸困難及部分客戶停工減少出貨，整體影響程度不高。搭配家用快篩試劑5月出貨，營運蓄勢推進。

長興是亞洲最大合成樹脂廠，也是全球最大乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商；產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料，生產基地遍及台灣、中國大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等23處。除高雄、蘇州設立研發中心外，也在北京及大陸7個廠內配置實驗室，開發高端產品應用。

長興3月營收50.51億元創歷史新高，年增13.41％，在營收規模擴增、產品組合及成本管控得宜，提升獲利表現，單月營業利益5.83億元、稅前盈餘6.24億元，各較去年同期成長29.42％、47.81％，雙雙創下歷史新高。

長興指出，合成樹脂營收顯著增加，且因成本適當轉嫁，獲利貢獻提升。特用材料營收續創新高，且因高毛利產品佔比增加，帶動獲利成長；電子材料方面，乾膜光阻出貨則維持平穩。

此外，國內疫情升溫，長興除原有抗原快篩試劑外，家用抗原快篩試劑也通過TFDA專案製造核准（EUA），預計5月即可出貨家用快篩試劑。