台中在109、110年把握疫情趨緩之際舉辦「臺中購物節」，刺激消費之餘更間接推動觀光增加外來消費。（經發局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中營利事業銷售額破5兆！ 盧秀燕在市長任內就推升逾8千億元。（經發局提供／謝瓊雲台中傳真）

市況暢旺，根據財政部統計，台中市去年營利事業銷售額高達5兆671億元，台中市長盧秀燕上任近4年以來，成長8075億元，漲幅近19％；經發局長張峯源分析，台中招商引資成果亮眼，陸續吸引許多大型投資進駐，產業群聚與人口紅利等三大利多，都是營利事業銷售額逆勢上揚的主因。

近年公司行號加碼投資台中，營利事業銷售額大幅增加，顯示投資台中「有賺錢」，盧秀燕過去3年多來，在市長任內力推重大建設、改善投資環境，無懼疫情衝擊，營利事業銷售額仍逆勢上揚，從2018年底4兆2596億元，快速成長至去年的的5兆671億元，成長率約18.96％。

張峯源分析銷售額前3大產業，製造業受台商回流影響，經濟部投資台灣3大方案，台中有245家、居全台第一；近期更因友達、台積電等大廠重磅投資消息頻傳，台中累計投資額截至今年2月已破兆。

批發零售業部分，台中市挾281萬人口紅利，與大中部地區縣市人口跨區至台中市消費的強大潛力，吸引日商三井、廣三、漢神等，大型商場、百貨業者，搶進台中市場；老字號的台中新光三越，更第11度蟬聯全台百貨「店王」、台中大遠百同樣穩坐遠百集團龍頭，比鄰的兩家百貨去年合計業績高達382.2億元，已囊括全中部整體百貨零售市場的55％。

營造業更受惠許多台商回流，視台中不動產市場為開發投資首選，去年台中辦公類建照核發面積量達19萬坪，比前年成長近300％，市場活絡熱度，可見一斑。

經發局表示，台中市長盧秀燕積極提供優質投資、創業環境，平均每天增加58個就業機會，就業人口更增加至139.5萬人；另鼓勵青年來台中創業，2018年至去年底，每年申辦商業登記新設立家數，從7278家增加至9002家，成長率高達23.6％，創業人口大幅攀升，對帶動整體市場熱度功不可沒。

經發局指出，前年台中購物節消費登錄金額達90.44億元，去年活動搭配振興5倍券同步推出，登錄金額更暴衝到290.72億元，增幅達223％，平均每人消費登錄金額逾3.9萬元，照顧各行各業民生經濟。