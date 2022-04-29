好市多奧客又出新招！有名網友直擊1名男子在好市多飲料機前用「牛奶利樂包」狂裝可樂，超扯「牛奶變可樂」手法讓其他網友痛批「毫無水準可言」、「滿滿的台灣鯛價值」；先前也有另名男子被目擊拿自家大型水壺「冰霸杯」裝可樂，離譜行徑同樣引起討論。

臉書「爆料公社二社」有網友分享1段在好市多目擊到的1幕，竟是1名男子拿著賣場經典商品科克蘭鮮乳的大型利樂包裝，在自助飲料機前「倒入可樂」，只見男子雙手捧著牛奶包裝盒裝入可樂，疑似還裝了不少，最後才小心翼翼地將「偽裝牛乳」放回手推車內。

有名網友直擊1名男子在好市多飲料機前用「牛奶利樂包」狂裝可樂，超扯「牛奶變可樂」手法讓其他網友痛批「毫無水準可言」。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

其他網友紛紛留言「真的是毫無水準可言之人」、「其實這種為了貪便宜可以不要臉的，也是勇氣可嘉」、「這賣場激發出很多澳州來的客人和不吃虧、省吃儉用的客人」、「我如果在現場我會告訴他，大哥你裝那麼大瓶回去都變糖水了」、「奇怪了，可樂又不是很健康的飲料，為何要這樣」、「滿滿的台灣鯛價值啊」。

先前也有網友目擊有男子在沒購買任何熱食下，拿起自己的大水壺「冰霸杯」狂裝飲料，讓眾人看了猛搖頭「怎不乾脆整台搬回家」；據了解，在好市多區買飲料須先到櫃台付錢，拿到店家提供的飲料杯後，才能到飲料機裝取，且不能用其他的杯子。