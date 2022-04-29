台61線追撞！轎車180度打橫堵車道 中彰大橋全線封閉 17:322022/04/29 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線南下160公里處中彰橋路段29日下午發生大貨車和轎車的追撞事故，轎車180度打橫，中彰橋全線封閉。（彰化縣踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線南下160公里處中彰橋路段29日下午發生大貨車和轎車的追撞事故，轎車180度打橫，中彰橋全線封閉。（彰化縣踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真） 台61線南下160公里處中彰橋路段29日下午發生大貨車和轎車的追撞事故，由於撞擊力道太猛烈，駛在前方的轎車竟打橫，急遽180度高速旋轉橫阻車道，動線大亂，中彰橋已全線封閉。 台61線又發生追撞事故，造成中彰橋路段全線封閉，正逢下班巔峰時間，駕駛都忍不住要飆罵，直呼老是一些「逼車」的，一再醞釀事故。 這次事故研判未保持行車安全距離，事故原因和責任歸屬警方還在調查中。 台61線南下4車連環 1車燒成火球 道路封閉慘成停車場 小貨車追撞全聯結車 國一45.2K車禍造回堵 #中彰大橋 #台61線 #追撞 #轎車 #全線封閉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西濱爆嚴重車禍 4大車連環撞 全線道封閉 13:082022/04/28 社會 離奇！高速轎車突飛進鐵軌 列車長：根本來不及煞車 08:242022/04/08 社會 清明連假倒數 苗栗三義單日湧入上萬車次 15:072022/04/05 生活 台61線西濱快4大車連環撞 肇事原因竟和「坦克」有關 18:102022/04/28 社會 嘉義轎車撞分隔島噴飛遭火車輾成廢鐵 現場畫面曝光！駕駛慘死 03:122022/04/08 社會 台61鹿港段拖板車和貨櫃車連環撞 車體折甘蔗1駕駛送醫 12:422022/04/07 社會 7旬老婦騎車左轉遭後方轎車撞飛 胸腔重創不治 09:442022/04/27 社會 小貨車追撞機車 機車變形女乘客拋飛亡 11:402022/04/19 社會 新北鶯歌碧龍宮擲筊賽 10歲女童擲回轎車 04:102022/04/17 地方新聞 台61線口湖段重機撞護欄 騎士噴飛對向遭輾軀幹破碎 09:502022/04/06 社會 綠空廊道單車線 延伸至東豐、后豐 04:102022/04/10 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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