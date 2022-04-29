台61線南下160公里處中彰橋路段29日下午發生大貨車和轎車的追撞事故，轎車180度打橫，中彰橋全線封閉。（彰化縣踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

台61線南下160公里處中彰橋路段29日下午發生大貨車和轎車的追撞事故，由於撞擊力道太猛烈，駛在前方的轎車竟打橫，急遽180度高速旋轉橫阻車道，動線大亂，中彰橋已全線封閉。

台61線又發生追撞事故，造成中彰橋路段全線封閉，正逢下班巔峰時間，駕駛都忍不住要飆罵，直呼老是一些「逼車」的，一再醞釀事故。

這次事故研判未保持行車安全距離，事故原因和責任歸屬警方還在調查中。