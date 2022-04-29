行政院今天再傳一名員工快篩時出現陽性反應，行政院發言人羅秉成表示，該名快篩陽性的同仁，稍早依相關指引前往醫療院所進行PCR檢測後確診，現已進行居家照護。

羅秉成說，行政院於第一時間得知快篩結果時，即啟動自主應變防疫機制，依照指揮中心指引進行匡列。經初步疫調，該確診同仁近三日與其他首長並無密切接觸。