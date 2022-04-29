行政院再增1確診 羅秉成：近三日未與其他首長密切接觸 17:372022/04/29 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院今天再增加一名員工確診，行政院發言人羅秉成表示，經過初步疫調，該員近三日未與其他首長密切接觸，已進行居家照護。（行政院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院今天再傳一名員工快篩時出現陽性反應，行政院發言人羅秉成表示，該名快篩陽性的同仁，稍早依相關指引前往醫療院所進行PCR檢測後確診，現已進行居家照護。 羅秉成說，行政院於第一時間得知快篩結果時，即啟動自主應變防疫機制，依照指揮中心指引進行匡列。經初步疫調，該確診同仁近三日與其他首長並無密切接觸。 疫情燒進指揮中心 6接觸者居隔 周志浩秘書確診 逢甲宿舍居隔者陰轉陽 同住女大生崩潰：我們好可憐 #羅秉成 #確診 #行政院 #首長 #密切接觸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中＋586 居家照護確診者 符合2條件可解隔 14:212022/04/29 生活 北市議會全面採檢再＋6確診 議員侯漢廷也中鏢 10:492022/04/29 政治 侯漢廷確診曾同場1小時「坐正對面」柯文哲緊急快篩 11:262022/04/29 政治 嘉縣＋26 再增2員警、1縣府員工確診 16:112022/04/29 生活 桃園＋1987 鄭文燦：陽性率顯示每5天確診者會增加1倍 16:122022/04/29 生活 影》中市＋586 盧秀燕遠端視訊：案例雖減少 仍不能鬆懈 15:212022/04/29 生活 台東＋64 同校、職場及親友間感染 縣府：禁探病至5月底 16:112022/04/29 生活 籲快篩陽別脫罩、到餐廳吃飯 柯P：做人不要這麼壞心 16:442022/04/29 生活 第5位北市議員確診！侯漢廷曝2症狀 2天前才見柯文哲 10:532022/04/29 政治 T1聯盟》台啤英熊球員確診 明與雲豹例行賽宣告延期 16:062022/04/29 體育 柯文哲喊快篩陽當確診 陳時中回3理由：不適合 14:442022/04/29 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。