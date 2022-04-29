國際知名財經雜誌富比士(Forbes)公布2022年「全球最佳銀行」 (World’s Best Banks) 排名，玉山銀行以傑出的金融專業及良好的服務品質，連續兩年獲評選為「全球最佳銀行」台灣銀行業第一名，也是富比士成立這項評比以來在台灣唯一得獎的銀行。

富比士是國際知名的財經及投資專業媒體，今年是第4度與國際市場調查機構Statista合作完成全球最佳銀行排名，該評選採用顧客實際意見調查作為排名計算的方式，受訪者除了要答覆心目中最推薦的銀行，另外也要對所推薦銀行的各個表現項目進行評分，包括顧客信任度、解決顧客問題能力、服務滿意度、數位金融便捷性、諮詢與專業深度及公平待客等。調查涵蓋全球27個先進國家，選出500家最佳銀行，今年第二度將台灣列入排行榜，訪問全台灣超過千名消費者，選出心目中最推薦的銀行。

玉山銀行在調查中獲得最多受訪者推薦，平均分數是台灣銀行業的第一名，並在顧客滿意度、品牌力、諮詢與專業、信任度、解決問題能力、數位便捷性等項目獲得最佳肯定。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山銀行再次獲得富比士「全球最佳銀行」台灣銀行業第一名，是榮譽也是責任，玉山以台灣最高的山為名，決心成為最好也是顧客最愛的銀行。玉山長期堅持誠信正直、專業負責的核心價值，提供顧客優質的服務，並致力於ESG為台灣創造永續的未來。玉山會攜手志同道合的夥伴繼續努力，共同為台灣這片土地創造更美好的明天。