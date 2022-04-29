以國家元首名義頒贈與鼓勵「創新」之最高榮譽獎項「總統創新獎」周五於總統府大禮堂舉行頒獎典禮，由蔡英文總統親自授獎。旺宏(2337)董事長吳敏求期推動產業創新，多項創舉對台灣科技產業發展意義重大，為半導體業首位獲此殊榮之「個人組」得獎者。

蔡總統致詞時除了向得獎者表達最誠摯的祝賀，並感謝他們的創新投入為國家奠定未來發展的重要基礎。蔡總統表示，吳敏求董事長是台灣半導體打頭陣的領航者之一，更首創將數學、統計學導入製程，促進半導體產業鏈的發展，總統提及參訪旺宏時，深刻感受吳董事長不但在半導體研發技能方面表現卓越，旺宏更是用心照顧員工的半導體大廠。總統也期勉大家在「穩定中追求成長、變局中把握先機」，希望藉由「總統創新獎」激勵各界投入創新，共同推動國家發展向前邁向更好的未來。

吳敏求董事長致詞時感謝評審團的肯定、同仁共同打拚及家人的支持，他認為在科技界能獲得最高榮譽的「創新」肯定，非常不容易。吳董事長表示，創新充滿風險與孤獨，可能投入時間與成本卻沒有結果，是非常困難的工作，但兩項特質讓他得以克服，一是解決困難的「冷靜」，二是長期投入的強大「毅力」，自己33年前從美國回來，身無分文，只有滿腔抱負，經過全體同仁的共同努力，以「借力使力」的策略、技術移轉、利用美日貿易戰的機會打入日本市場，成為任天堂最大的供應商，更把品質做到最好，旺宏已達到全世界半導體業唯一可以將產品不良率衡量指標提升至PPB(十億分之一)等級，另外，謝謝母校成功大學共同創辦智慧運算學院(School of Computing)訓練新一代跨領域人才，最後感謝經濟部的支持，與經濟部合作的創新技術3D NOR產品，全球客戶皆引頸期待，期望此項合作能讓經濟部與旺宏，共同在世界舞台發光發熱。

吳敏求董事長1989年帶領40位優秀海外半導體專業人才返台創設旺宏電子，並以創新設計(Forward Design)逆轉當時台灣的逆向工程(Reverse Engineering)代工主流，領先全球首創將AI及Big Data導入晶圓廠，引領台灣成為半導體生產重鎮，更推動科技業以第三類股上市，成功吸引國際資金挹注，開創台灣產業蓬勃盛世，也訓練大批本土研發人才，包括日本美國等市場，用專利捍衛台灣的技術，帶領旺宏發展的快閃記憶體(Flash Memory)，品質全球第一。吳董事長持續深耕科普教育培育近4萬名台灣優秀科技人才，以10年10億捐助設立台灣第一個跨領域學程「敏求智慧運算學院」，開啟台灣AI創新應用及跨域人才培育之先河。

「總統創新獎」每兩年舉辦一次，鼓勵長期投入多元創新與價值創造的產、官、學、研界，且對國家產業經濟發展有具體貢獻者。第五屆「總統創新獎」自去(110)年8月徵選以來，共計277件報名，獲得各界廣大迴響。