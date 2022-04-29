FII工業富聯(601138.SH)公布2022年首季財報，雖然受步入淡季、疫情、供應鏈、地緣政治及比較基期較高等因素影響，合併營收1050.62億元（人民幣，下同）、歸屬母公司稅後淨利32.55億元，仍逆勢成長、雙創同期新高，每股盈餘0.16元。

工業富聯2022年首季合併營收1050.62億元，季減21.71％、年增6.79％，為同期首度突破千億關卡、改寫同期新高。營業利益36.77億元，季減62.96％、年增2.33％，惟毛利率6.77％、營益率3.5％，低於去年第四季8.88％、7.4％及同期7.22％、3.65％。

雖然去年同期因主要客戶產品業績遞延，導致比較基期墊高，工業富聯首季歸屬母公司稅後淨利32.55億元，季減63.84％、仍年增2.11％，亦創同期新高，每股盈餘0.16元，低於去年第四季0.46元、持平去年同期。

工業富聯表示，數據經濟已成為驅動業績穩定成長的核心引擎，通信及行動網路設備、雲運算、工業互聯網三大主要業務獲利能力持續提升，尤其在數位轉型浪潮及元宇宙概念加持下，公司成功贏得全球最大的雲端遊戲客戶，帶動雲運算業務成長動能強勁。

同時，工業富聯極具韌性的生產經營能力，亦為營運得以逆勢維持年成長的關鍵之一。雖然深圳廠區3月中旬一度短暫停產，但工業富聯透過科學防疫及產能調配有效因應，配合全球布局的供應鏈管理優勢，得以將疫情影響降到最低。

在現有業務保持良好成長動能之際，工業富聯亦持續構建新成長動能。工業富聯今年以來投資布局步調明顯加速。今年前4個月對外投資金額合計超過100億元，已接近2021全年投資總額的4倍。

展望後市，工業富聯表示，公司將持續在縱向深度耕耘，鞏固在電子資訊製造產業的領先地位，另一方面則橫向拓展產業布局，在半導體、新能源汽車、元宇宙及工業互聯網領域掌握契機，開創第二成長曲線。