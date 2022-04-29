2021年8月23日清晨5時許，屏東市65歲陳姓男子與昔日便有嫌隙的同住大樓45歲沈姓男子發生口角，陳男先以鐵槌猛敲對方頭部，接著再拿起一旁空心磚接續重擊，使得沈男臉部凹陷、面目全非，送醫不治，屏東地院29日審結，一審依殺人罪判處陳男14年6月徒刑。可上訴。

據了解，陳嫌與沈男平時從事建築零工，且是屏東市自由路同棟大樓的分租戶，沈男住4樓、陳男住3樓，2人長期因為生活習慣不同、口角不斷，舉凡物品擺放位置、走動時發出的聲響，一直以來就互看不順眼。

案發當時，沈男趁陳男在租屋處一樓洗衣服時，先持辣椒水及甩棍朝對方襲擊，陳遭襲後眼睛不適，隨手拿起一旁鐵鎚回擊沈男臉部及後腦杓，當他倒地不起時，又以雙手抱起地上空心磚，由上往下接續重擊，導致沈顱顏部鈍傷、顱骨骨折、腦挫傷等。

鄰居見狀趕緊報警，警方到達現場，陳男自知闖下大禍，就靜靜的看著救護車將傷者送走，但沈男搶救後仍宣告不治。

屏院法官審酌，陳男手段殘忍，且造成被害人親屬難以平復喪親至痛，亦對社會造成相當影響及震撼；且偵訊時否認有殺人犯意，直到審理時才坦承犯行，但尚未與被害家屬和解，審結後一審判刑14年6月，褫奪公權5年。