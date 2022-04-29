《整個世界就是包浩斯》巡迴展，在國立台灣工藝研究發展中心登場。（廖志晃攝）

《整個世界就是包浩斯》巡迴展，在國立台灣工藝研究發展中心登場。（工藝中心提供／廖志晃南投傳真）

《整個世界就是包浩斯》巡迴展，在國立台灣工藝研究發展中心登場。（廖志晃攝）

德國「包浩斯」學校創立於1919年，引領時代風格的建築、家具、空間設計、平面美編等，融合純粹藝術與實用，帶動創新及思考，百年來，包浩斯美學對世界影響深遠；《整個世界就是包浩斯》巡迴展，亞洲首展就在國立台灣工藝研究發展中心登場。

《整個世界就是包浩斯》世界巡迴展，29日由歌德學院（台北）德國文化中心院長余德莎、哈佛大學華人媒體實驗室策展人張晉維，及台灣工藝研究發展中心主任張仁吉等人揭幕，展期至7月17日。

包浩斯學校創辦人華特．葛羅培斯，曾發表《包浩斯宣言》呼籲「建築師、雕塑家、畫家，我都要回歸工藝」，結合工藝與純藝術，意圖打破藝術家與工匠的藩籬；威瑪時期的包浩斯，工藝教育與工坊制度都十分健全，設有印刷、書籍裝幀、木雕、石雕、紡織、陶藝、壁畫、玻璃畫、木工家具、金工、染織等工坊。

張仁吉指出，創立於1954年的工藝中心，與包浩斯學校的任務相近，也是培育工藝人才的重要推手，目前設有木工坊、陶工坊、竹工坊、纖維工坊、漆工坊、石工坊及金工工坊，提供工藝人才深入學習及發展機會。

《整個世界就是包浩斯》在工藝設計館展出，展館與隔路相望的工藝文化館，都是由台灣雕塑家楊英風規畫設計，也是現代主義建築風格的經典之作，剛好符合包浩斯最為人知的特性─理性、簡潔與實用。

1968年，德國對外文化關係學院ifa，就曾舉辦《包浩斯50年》的世界巡迴展；ifa迎接包浩斯百年，2017年即著手籌備紀念展覽，工藝中心自2018年開始極力向ifa爭取來台展出，透過歌德學院（台北）德國文化中心推薦，已巡迴阿根廷、墨西哥、美國、烏拉圭、德國與波蘭的《整個世界就是包浩斯》特展，終於來到台灣，展品含括照片、紙本作品、模型、文件、影片、文章等將近500件。

余德莎指出，包浩斯是20世紀最重要的藝術學院之一，它徹底改變藝術、工藝及技術的面貌，此次展覽涵蓋包浩斯實際存在14年間的文物及照片，呈現包浩斯影響現代的思維及工藝美學。