近年資本市場一片榮景，詐騙集團看準投資致富心態，假冒銀行、大型知名投顧以分享飆股為誘餌，投資人可能被「割韭菜」；國泰世華銀行提出「4不教戰守則」，即銀行不會推薦單一商品、不用專家名人名義推薦單一投資標的、不用非官方帳號成立社團、不保證獲利；簡言之，民眾收到的訊息違反這4原則，就得當心詐騙集團找上門。

根據刑事警察局統計，去年全部詐騙案件近2萬4000件，年增5％，財損金額約新台幣50億餘元，年增20％，詐騙發生率及財損金額皆為近3年新高，其中，「投資詐騙」造成的財損金額高達20億元，比假網拍財損金額高出6倍，且遭詐騙對象多為年輕與壯年族群，顛覆以往老年人容易遭詐騙的印象。

提升全民防詐意識已成刻不容緩的重要議題， 國泰世華銀行數位銀行發展部協理陳麗薰觀察，詐騙集團為了求取投資人信任，會冒充專業投資人或名人，在網路上假借名義成立投資社團，誘騙投資人加入。

除了防詐「4不」教戰守則外，相較於網頁容易被偽造，網銀App的安全性高出許多，銀行會導入FIDO國際級驗證的生物辨識登入，強化登入的安全性，或者網銀App提供人臉辨識技術，確保每筆交易皆是「本人」執行，大幅提升線上帳務交易的安全性。