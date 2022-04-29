新北捷運局29日與內政部營建署共同舉辦招商說明會，將淡海輕軌淡水行政中心站南側捷運開發區土地，與毗鄰營建署經管產業專用區土地，總計約2.98公頃共同合作開發，預估引入約76億元投資額，興建約6萬坪樓地板，提供百貨商場及辦公室進駐與住家多元使用，並與淡水行政中心站連通設置南側出入口，可帶動淡海新市鎮發展，提升淡海輕軌運量。

新北捷運局總工程司鄭智銘表示，開發基地位於淡金路2段、濱海路1段、中山北路2段及新市一路3段101巷所圍街廓，為進出北海岸重要節點，可透過淡海輕軌運輸，轉乘雙北捷運路網；淡江大橋通車後，更可經由台61線及台64線快速道路，串接國道1號及3號高速公路，快速抵達各地區。

且基地鄰近淡水區市民聯合服務中心、國民運動中心、國中小、大型量販店、影城等，交通及生活機能相當便利。

鄭智銘說，本案合作開發模式是將營建署經管產業專用區土地，以公開標售附帶條件方式，由得標者負責合併開發捷運開發區及產業專用區土地，興建淡海輕軌淡水行政中心站南側出入口共構大樓及產業專用區大樓與連通道，預計可提供4萬坪商業空間及3000個就業機會，大幅提升2筆公有土地活化效益。

全案預計今年第3季共同公告招商推動開發。新北捷運局將以捷運、輕軌場站作為大眾運輸導向發展（TOD）核心，循「點－線－面」開發層次，打造安居樂業的新北捷運生活圈。