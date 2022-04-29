台中市一名88歲林姓阿嬤一早出門後，忘記回家的路，索性坐在路邊騎樓休息，由於沒戴口罩，熱心路人見狀趕緊報警，員警詢問其年籍資料、住家地址無法知悉，身上也未攜帶任何證件，根據經驗研判林婦應是附近住戶，員警拍照後持照片展開地毯式訪問，在街坊鄰居的指認協助下，終於順利護送阿嬤返家。

台中市政府警察局第二分局永興派出所警員陳揚儒、鄭景元日前接獲民眾報案，稱北區梅亭街騎樓有迷失老人需要協助，員警到場了解，林姓老婦因年事已高，趁著家人上班後獨自出門。

「阿嬤，妳是怎麼來到這個地方？」員警詢問時，阿嬤稱自己住彰化，是搭公車來的，但身上並未攜帶任何卡片或零錢，連口罩都沒戴，不可能搭乘大眾運輸工具。

見阿嬤行動不便又穿著拖鞋，經驗豐富的員警研判阿嬤應該住在附近而已，便拍下照片，貼心幫阿嬤戴上口罩後，於周遭展開地毯式訪問。

所幸皇天不負苦心人，終於有人認出阿嬤是住在附近公寓，經員警按鈴說明，熱心鄰居趕緊下樓開門，告知員警確切戶別，兩位員警攙扶阿嬤緩步走回住處。

果不其然，阿嬤一早下樓連門都忘了關，員警將阿嬤安置好，確認住家大門有確實帶上後，趕緊連繫家屬說明阿嬤走失情形，家屬聽聞，直說幸好遇上善心路人、暖心員警跟熱心鄰居，這才有驚無險，於電話中頻頻感謝警方協助。

警第二分局分局長陳家銘呼籲，家中若有高齡或患有失智症的長輩，應該隨時提高警覺，留心掌握長者動向，或佩掛可供身分辨識之愛心手鍊等，預防走失。也請民眾發現迷途或需要幫助的人，主動關心並伸出援手幫忙，並通知警方協助，避免發生意外憾事。