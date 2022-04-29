一功營造標得高雄市「停5」停車場BOT案，29日動土，一功營造將投資4億元，興建地下1層、地上10層的複合式立體停車場，引進金融服務業、辦公空間、餐廳等附屬事業，預計2023年底完工啟用。

高雄市「停5」停車場BOT案，29日下午舉行動土典禮，由高雄副市長林欽榮與艾傑公司兼一功營造董事長林尉棋，共同主持，林欽榮表示，該案工程經費約4億元，一功營造將打造地下1層、地上10層的複合式立體停車場，增加當地公共停車供給、創造就業機會、帶動區域經濟發展，並預計為國庫帶來土地租金、權利金及相關稅收約4.2億元的收入。

高雄交通局指出，凹子底「停5」停車場用地，位於左營區孟子路與文強路交叉口，高雄捷運紅線生態園區站旁，周邊商業活動繁榮，停車需求極高，因此，交通局辦理促進民間參與公共建設，引進民間資金、創意及經營效率，興建、營運複合式立體停車場。

一功營造表示，29日動工之後，預定2023年底完工，將提供82格小型車位、78格機車位及24格自行車位，並建置電動車充電設備，同時，也將引進金融服務業、辦公空間、餐廳等附屬事業，採用智慧節能、防疫設備，可望為高雄市帶來嶄新的公共建設與服務。

一功營造董事長林尉棋表示，非常榮幸與交通局合作，明年完工後，預計能帶來便利的停車空間及引進多元及複合型產業，串聯周邊商圈，帶動地區發展。

在營建本業耕耘將近40年的一功營造，早期以台電地下配管工程開始，後續發展住宅與飯店等大樓營建工程及公共工程，近幾年則往商用不動產邁進。

一功營造指出，和日本的UNIQLO在桃園合作案，前年底順利開幕，與法商迪卡儂合作的亞灣旗艦店，也於去年7月開始營運。