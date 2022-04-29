新北市鶯歌區中正三路有一處4層樓高民宅，雖然4樓是屬於違建，但已有公司申請核准在該民宅設置，市議員蘇泓欽表示，該公司營業項目有祭祀用品零售部分，地方民眾都指，未來將有上萬神主牌遷移至此，擔心上演天天誦經、辦法會的狀況，影響周邊民眾安寧。

「車輛進出都打著殯葬業物的名義，居民相當惶恐。」蘇泓欽說，該棟建築去年就開始陸續裝修，之前會勘曾針對違建部分處理，要求業主拆除隔間等設施，但僅有針對4樓違建部分，其餘樓層至今仍繼續裝修，隔間有傾向要存放納骨塔或神主牌，該公司車輛也寫著殯葬業物相關文字，令地方居民相當恐慌。

鶯歌二橋里長李金量表示，地方民眾都有看到該間公司在網路上販賣牌位，不曉得為什麼市府當初要發放使用、建築執照給對方，該民宅周邊都是住家，未來大量神主牌進駐，整天辦法會誦經，民眾根本受不了，若未來真的增設相關殯葬設施，居民不排除抗爭到底，盼市府相關單位儘速出面管理。

蘇泓欽表示，台北市曾有殯葬業者違法在住家公寓內私設靈堂，事後遭殯葬處重罰30萬元，但他已連續會勘2次，仍無相關局處表示負責，但大量神主牌販售，並遷移到民宅擺放的行為，已嚴重造成民眾恐慌，不論如何都應該有局處管理。

對此，工務局表示，由於該民宅4樓屬於既有違建，去年已要求所有人拆除隔間等違法設施，後續將拍照列管。針對神主牌進駐民宅一事，殯葬處表示，因目前中央法規解釋，單獨神主牌位樓不算殯葬設施，將會發文請中央主管機關再函釋，該業主並未申請興辦殯葬設施，現場會勘也無發現任何違規設施，未來會請區公所加強巡查，若有出殯、靈堂設置等違規行為，將依法開罰。