新北市新莊區塭仔圳港泰自辦重劃區面積約11公頃，今年線上包括科達建築、新潤、宏國、華固建設等建商陸續推新案。科達建築在此區推出總銷30億元的「新莊科達花園」開案4週銷售逾4成，預計2025~2026年間完工。

科達建築董事長賴建程表示，港泰自辦重劃區近年已成為建商一級戰區，全區總案量有望進入300億元推案高峰，目前該區房價也站穩4~5字頭，大品牌建商未來推案房價則上看5~6字頭，但相較於舊市區、新莊副都心、頭前重劃區與新北市各大重劃區6~7字頭房價，該區仍具親民房價優勢。

賴建程表示，近3年公司推案將近百億元案量，除2018~2019年三重仁義重劃區推出「日日東森」4個月完銷，2020年於新莊港泰重劃區推出「新莊海悅花園」111天完銷，寫下重劃區亮眼紀錄，去年10月推出「海研A3光點」住宅銷售也達8成，今年329檔期更趁勝推出「新莊科達花園」，開賣4週來銷售突破4成。

賴建程並邀請「日本國土開發」承攬此案營造工程，科達花園特別規劃2~3房型，同時滿足兩種需求，購屋族來自於新莊、板橋、泰山、三重等區域，亦有不少台北市白領階級的人來此購屋。