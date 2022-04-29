美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，根據官方28日公開的資料，美國2022年第一季國內生產毛額（GDP）意外出現衰退，對總統拜登（Joe Biden）和執政的民主黨來說是「災難性的一天」，因為距離11月的期中選舉僅剩下不到200天，拜登政府很難在這段期間內扭轉選民的想法。

根據美國商業部（Commerce Department）資料，該國2022年第一季的GDP季減年率1.4%，是自2020年第二季因新冠肺炎（COVID-19）全球疫情以來，又一次出現衰退的現象。此事讓各界大感意外，因為雖已預期美國經濟將從2021年第四季GDP季增年率6.9%的強勁表現放緩，但仍估計會維持約1%左右的小幅成長，結果卻事與願違。

雖然拜登28日表示，他並不擔心美國會陷入經濟衰退，但根據「蓋洛普民意測驗中心」（Gallup），美國社會目前對經濟的信心「極低」，有高達42%的受訪民眾認為國內經濟狀況「糟糕」、38%表示「尚可」、18%覺得「很好」，僅有2%的美國人認為經濟「極佳」；且有76%受訪者擔憂美國經濟「正在惡化」，覺得「正在改善」的人只有20%。

CNN指出，美國總統首個任期的期中選舉大多對所屬政黨不利，而當總統本人的支持率不高時，結果通常會更糟。且雖然總統是美國最有權勢的職位，但其能用來刺激經濟的手段卻相對有限；加上距離期中選舉已剩下不到200天，就算祭出其他策略，在這段期間內的效果恐也相對有限，特別是通膨和俄烏戰爭餘波仍不斷影響美國經濟。連拜登團隊內的民調專家安扎隆（John Anzalone）都承認，這是他擔任政治顧問30年以來所面臨的「最糟糕政治環境」。