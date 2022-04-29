美股全面大漲，台股29日開高收紅，外資也終結連五賣轉為買超，且資金匯出暫休，尤其出口商月底拋匯需求全出籠，帶動新台幣貶多回升，漲破29.5元，終場收在29.48元兌1美元，升值4.5分，終結連續二個交易日走低，台北外匯經紀公司成交量10.1億美元。

新台幣同步收周線及月線，本周累計貶值2.2角或0.75％、周線連六貶，本月累計大跌8.58角或2.91％、月線連四跌。外匯交易員表示，美股財報傳佳音，臉書母公司Meta表現亮眼，提振多頭氣勢，第一季經濟意外萎縮的不安暫時消散，科技股領漲，四大指數全部衝高，帶動主要股市紅通通，台股開高震盪，最後大漲172點至16,592點，帶動新台幣止貶轉升。

外匯交易員指出，外資在連五賣後反手小幅買超台股64億元，且暫未再擴大匯出，加上月底最後一個交易日，出口商拋匯需求全部進場，推高新台幣重返29.4元。但俄烏戰爭未見緩和，聯準會（Fed）鷹氣強硬，下周利率決策會議登場，市場推測至少升息2碼（1碼是0.25個百分點）成共識，且出口商月初大多退場，預料新台幣仍將貶回29.5元價位。