味全龍隊近期受到疫情影響，部分戰力無法出賽，接下來將面臨單周5戰的挑戰，先發輪值是否受影響？總教練葉君璋笑回：「應該夠吧！」他坦言曾想過讓伍鐸先發，但如果真的沒人的話應該還是會讓陳明軒先發。

龍隊本周因疫情延賽少打1場，原本在先發輪值中的「龍王」王維中也在日前下二軍，也讓龍隊先發輪值出現空缺，昨天的比賽由陳明軒相隔1668天再先發。

龍隊下周5戰，賽前被問到先發投手是否足夠？葉君璋笑回：「應該夠吧！有人投就好了。」他細數下周先發人選，包含廖任磊、郭郁政、鋼龍、布里悍，他強調絕對不會有「投1休4」的情況，空缺的那1場應該會由陳明軒補上。

葉總坦言，曾有考慮過伍鐸，「但是是先投不是先發。」但後來他說，應該還是不會做此決定，「可能還是會是陳明軒啦！」陳明軒昨天臨危授命先發3.2局無失分，雖然沒能完成賽前5局的投球目標，但表現讓外界為之一亮。