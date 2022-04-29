台中市一名彭姓女子至銀行要匯款給一名「外國軍人」，警方獲報到場聽到關鍵詞，立即找到突破口，從網路查詢典型詐騙案例向彭女解說，「這個是他嗎？」員警手機出示查詢畫面，剛好是彭女口中的外國將軍，彭女錯愕這名將軍網友早已出現詐騙新聞上，才醒悟一切是一場騙局。

台中市第五分局東山派出所警員劉欣威、劉祥懿日前巡邏時接獲金融機構通報，有民眾要匯款至警示帳戶需警方協助，廖姓行員向警方解釋彭姓女子欲匯款十萬，行員主動關懷提問彭女是給何人及用途時。

彭女稱跟網友借錢要還錢，但行員查詢匯款帳號已列警示帳戶，直覺為詐騙匯款，向其勸說無用，趕緊通報警方至現場協助。

警方無論如何勸說，彭女仍覺得已與對方相識數月不會被騙，不肯吐實，甚至想將錢另轉到對方提供的其他帳戶。

警方苦口婆心的勸說，直到彭女說對方是「外國軍人」，警方一聽到關鍵詞便知道找到突破口，員警拿出手機查詢幾個典型的案例向彭女勸說。

彭女告訴警方，對方是在網路上認識的，經常對自己噓寒問暖，長久下來經常向其傾訴心事，對方稱自己是高階軍官，照片看起來生活富裕，更曾經表示願意出錢幫助彭女父母，彭女對其深信不疑，當對方要其匯款時也未察覺有異。

警方再次向其施以反詐騙宣導，成功阻止匯款十萬元整，協助免於遭人詐騙。

分局長林沐弘表示，網路交友應謹慎小心，不應輕易相信對方的甜言蜜語，詐騙集團多會先投其所好，如每日甜言蜜語、噓寒問暖、假意交往，時間長達數月。民眾可撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案，並謹記「一聽、二掛、三查證」警語，防止自身財產損失。