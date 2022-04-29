大陸上海及昆山封城停工，對台達電子工業(2308)吳江廠產能造成衝擊，台達電正在觀察5月狀況能否改善，針對封城是否影響今年營運雙位數成長目標？台達電董事長海英俊表示，我們希望5月就能變好，公司將盡力達成。

台達電今天舉行線上法說會，由海英俊及台達電執行長鄭平親自主持，大陸上海及昆山自3月28日起陸續封城停工，對電子產業鏈造成重大衝擊，台達電吳江廠雖然正常生產，但亦受到客戶及供應商停工影響。

鄭平表示，長江流域封城停工，對我們吳江廠區影響較大，主要是當地供應材料，一方面是廠商能不能繼續正常生產，一方面是安排交運，由於上海及昆山地區，有的廠商可以生產但不能出貨，有的可以出貨但不能生產，有的不能生產也不能出貨，而我們所有產品料很多，有半導體元件、被動元件及機構件等，大陸當地生產機構件廠商，運輸多在2小時內，每天可以送好幾次貨，所以是零庫存，其他料庫存也不是很長時間，因此只要有缺料就無法生產，4月吳江產能確實受到很大影響，現在重要的是看5月狀況能不能改善。

就終端產品來看，海英俊表示，目前受到影響較大的IA，大陸市場因為疫情有停頓，不過台達產品很多，缺料問題讓市場更複雜，客戶對我們還在催貨，希望我們如期並加速交貨，從客戶催貨情況來看，包括PC/NB在內，還是在催貨，但現在變數很多，疫情、戰爭又加上通膨，大家認為通膨對消費市場有影響，我們覺得看5月之後，待物流上軌道後再評估情況。

大陸為防控疫情封城停工，法人關心台達電是否增加全球化佈局？鄭平表示，我們在大陸及全球各地都在擴建新廠，其中泰國7廠開始移入，並規劃興建8廠，印度4個廠中1個已在運作，還有3個廠建置，台南廠也在移入，並進行建置中壢六廠，大陸地區重慶廠在整地，吳江等也有新廠建置，我們亦在尋找東歐及美國新的生產基地，目前大陸產能佔整體產能比重已達我們設定約60%。

受惠於伺服器/資料庫中心、電動車等各項產品需求強勁，台達電第1季合併營收825.38億元，年增13.87%，為單季歷史次高，營業毛利為225.12億元，年成長4.19%，單季合併毛利率為27.28%，年減2.53個百分點，營業淨利為74.69億元，年減0.43%，營業淨利率為9.05%，年減1.3個百分點，稅後盈餘為60.59億元，年減8.61%，每股盈餘為2.33元。