中國與索羅門群島簽訂安全協議讓美澳等國如芒刺在背，日媒引述國際政治專家分析稱，中國掐住了南太平洋的戰略咽喉可能改變該區域的戰略格局，但北京的目標更多是政治上的，而非軍事上的。中國此舉可能意在向一些與台灣有外交關係的國家─例如帛琉─施壓，以促其改變立場。

陸媒《環球時報》引述日本《日經亞洲評論》分析稱，美國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）率領的代表團上周訪問索羅門群島，對這個南太平洋戰略咽喉要道最近與中國簽訂安全協議一事施壓。

美國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾上周訪問索羅門群島，對這個南太平洋戰略咽喉要道與中國簽訂安全協議一事施壓，表明華盛頓非常擔心中國與索羅門群島的舉動可能改變地緣政治格局。（圖／美聯社）

坎貝爾警告索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）與該國20多名高級官員稱，如果中國在索羅門群島建立事實上的永久性軍事存在、軍力投射能力或軍事設施，美國將「嚴重關切並作出相應的反應」。

蘇嘉瓦瑞向美方代之團保證，當地將不會有這樣的中國基地、軍事存在或軍力投射能力。

報導說，圍繞南太平洋島嶼的緊張是爭奪戰略咽喉的新戰役的一部分，也表明華盛頓非常擔心中國對這些關鍵地點的悄悄接近可能改變地緣政治格局。美國官員最近幾周經常提到的其他戰略咽喉，包括連接大西洋和太平洋的巴拿馬運河，以及位於南美洲最南端、通往南極洲的關鍵門戶—阿根廷烏斯懷亞港。

目前中國僅有的海外軍事基地是2017年在非洲東部吉布地建立的，外界認為中國可能在索羅門群島建立第2個基地。日本大阪桃山學院大學國際政治學教授松村正浩說，北京的目標可能更多是政治上的，而不是為軍事衝突做準備。「一些國家承認臺北而非北京，比如帛琉。中國在索羅門群島的舉動可能是為了向這些國家施壓，促使其改變立場。」

報導指出，南太平洋似乎不是中國感興趣的唯一咽喉要塞。在最近的一次國會聽證會上，美國南方司令部司令蘿拉．理查森（Laura J. Richardson）稱，中國的國有企業正越來越多地參與開發巴拿馬運河和麥哲倫海峽等海上戰略咽喉附近的基礎設施。巴拿馬在2017年與台灣斷絕了外交關係，轉而與中國建立外交關係。中國外交部表示，目前有40多家大型中國企業在巴拿馬運營。

理查森還對議員們說，一家中國國有企業正在爭取在阿根廷烏斯懷亞港附近建造設施的權利，這將使中國在麥哲倫海峽佔有一席之地，並改善進入南極洲的通道。麥哲倫海峽位於南美洲最南端，是美國航母往來大西洋和太平洋的一個咽喉要道。