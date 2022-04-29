議員賴清美製作大型看板，公開表態支持立委黃秀芳選縣長。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

議員賴清美製作大型看板，公開表態支持立委黃秀芳選縣長。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

國民黨中常會已提名彰化縣長王惠美競選連任，民進黨卻還要等到5月中旬以後才見明朗，對於是否啟動民調初選，還是中央欽點，莫衷一是，地方焦慮可知，議員賴清美製作大型看板，表態支持立委黃秀芳，對此黃秀芳回應，「支持黨內提名的優質候選人」。

目前民進黨公開表態要參選是前彰化縣長魏明谷、前彰化市長邱建富與前台北畜產公司總經理姚量議，但也有基層支持立委黃秀芳和陳素月，選情混沌未明，不知最後誰出線。

議員賴清美29日跳出來表示，鷸蚌相爭，漁翁得利，提名任何一個人，要再團結很難！公開表態「但黃秀芳立委如果能出線代表民進黨參選縣長，我想贏面會更大！線西的女兒加油！我們支持妳…」。

黃秀芳僅簡單回應，「支持黨內提名的優質候選人」，其餘三緘其口。陳素月也認為，做好當前的工作最重要，不便多說。

民進黨彰縣黨部主委邱建富則表示，參選市長等創造多次奇蹟勝利，有信心。

前縣長魏明谷表示，現在網路發達，從中二選區等多場選戰來看，短短兩個月就能席捲一場戰役，所以提名時間比人家慢不是問題，最後是看怎麼組織、團結。

縣長王惠美表示，不管對手是誰，現在當務之急是防疫並做好縣政工作，選民眼睛雪亮。