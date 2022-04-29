謝國樑拋出「染疫慰問金」，認為形成如果要形成集體免疫，應給予感染患者適當補償。（謝國樑辦公室提供／陳敬哲基隆傳真）

29日中央流行疫情指揮中心公布，新冠肺炎本土病例新增11974人，當中基隆占605例，前立委謝國樑認為，如果目前政府策略是要讓人民集體感染與免疫，應該要對民眾有所補償，未來若進入基隆市政府，將發放「染疫慰問金」。

謝國樑說明，「染疫慰問金」首批將以18歲以上公、勞保者（不限行業）、家庭經濟支柱做為優先發放對象，每人1萬元，若因染疫死亡應補償30萬元，以稍彌補痛失家人的心情，慰問金發放應回溯到2020年，2年內都可申請。

謝國樑強調，感染新冠肺炎民眾，將有近半個月在經濟和日常生活停擺狀態，如果中央政府策略方針是集體染疫，才能集體免疫，那更要妥善與確實照顧染疫民眾並且，確診者康復後也可能會有後遺症需要注意。

謝國樑指出，根據美國媒體CNBC報導指出，超過70％新冠肺炎確診者，康復1年後出現長期後遺症，就此來看，新冠肺炎對確診個體的健康及各方面生活來說，還是有長期與深遠影響。

謝國樑補充，台灣這波疫情迅速升溫，基隆又頓時成為全台疫情重災區，自己內心感到非常難過和不捨，就算政府的補助再多，很有可能對於染疫者來說也完全彌補，不僅生活受到影響，恢復後更有中長期的後遺症。