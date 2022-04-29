台中市第一警分局民權派出所日前接獲銀行通報，洪姓婦人要提領700萬元現金，恐落入詐騙集團圈套。警方趕赴現場關心，與有聽力障礙的洪婦筆談溝通，她表明是要以現金清償欠家人借款，警方多方查證判斷應屬實，這次純屬誤會並非遭詐騙，還一路護鈔到家，一併向洪婦及家人宣導防詐。

詐騙集團常用「假檢警」、「假交友真詐騙」、「投資穩賺不賠」等手法詐財，有時為防金流敗露，要求交付現金。民權派出所26日上午10時許接獲銀行通報，有名女子一口氣要提領700萬巨額現金，唯恐她上詐騙集團的當。

警方到場發現，47歲的洪女有聽力障礙問題，與行員筆談溝通，洪女表示，她過去買房時曾向家人借錢，最近房買賣交易後，手頭較寬裕，想直接以現金一次清償，經銀行查證、警方也聯繫家人確認，研判應該沒有問題，並非詐騙，才安心放行。

員警擔心洪婦獨自攜帶鉅款返家，也透過筆談詢問洪婦「我們協助妳護鈔回家！」，洪婦點頭示意表示感謝，由警一路護送返家。

警方送抵洪婦家人住處後，還進一步對洪女及家屬宣導防詐，耳提面命提醒遇到詐騙集團常用的手法，直接撥打「110」電話報案，洪婦及家人頻頻向警方致謝。