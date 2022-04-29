瑞興銀去年EPS 0.7元 將配發現金股利0.49元 18:082022/04/29 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞興銀行董事會決議股利分派，通過每股配發現金股利0.49元，將在6月14日股東常會中議決，今年也將進行第六屆董事改選。 瑞興銀行財報揭露的去年稅後淨利2.21億元，年成長2.38％，每股稅後淨利（EPS）0.7元。 《半導體》日月光Q1營運寫同期3高 EPS達3.01元 研華首季獲利再創高 EPS 3.32元 #瑞興銀 #EPS #配發現金股利 #瑞興銀行 #股利分派 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞穎第一季EPS達3元 創同期新高 12:442022/04/28 財經 鑫創電子Q1獲利年增5成 將深化友達合作 19:292022/04/28 財經 亞德客-KY首季營運報喜 今日股價開低走高 13:142022/04/28 財經 《鋼鐵股》豐興Q1 EPS同期次高 盤價走高可期 17:292022/04/28 財經 是方電訊Q1營收、EPS、毛利率三創新高 22:092022/04/27 財經 芮特-KY首季獲利告捷 EPS達0.75元 12:042022/04/27 財經 神腦首季EPS為0.7元 創2019年以來新高 22:092022/04/27 財經 亞德客Q1傳捷報 創同期三新高 04:102022/04/28 證券．權證 是方電訊Q1財報大三元 04:102022/04/28 產業．科技 啟坤去年合併營收 稅後淨利及EPS雙創歷史新高 18:032022/04/28 財經 權證星光大道－台達電 Q1財報看好 04:102022/04/27 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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