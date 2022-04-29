瑞興銀行董事會決議股利分派，通過每股配發現金股利0.49元，將在6月14日股東常會中議決，今年也將進行第六屆董事改選。

瑞興銀行財報揭露的去年稅後淨利2.21億元，年成長2.38％，每股稅後淨利（EPS）0.7元。

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