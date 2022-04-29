IC設計服務廠世芯-KY（3661）29日召開法人說明會，第一季合併營收26.17億元，歸屬母公司稅後淨利4.49億元創下新高，每股淨利6.32元優於預期。世芯-KY表示，美國客戶人工智慧（AI）晶片出貨暢旺，對今年營運逐季成長抱持樂觀看法。

世芯-KY公告第一季合併營收季增5.3％達26.17億元，與去年同期相較減少1.6％，平均毛利率季增4.6個百分點達38.6％，與去年同期相較提升2.2個百分點，營業利益季增32.7％達5.48億元，與去年同期相較成長9.4％，歸屬母公司稅後淨利季增27.2％達4.49億元，較去年同期成長15.7％，創下季度獲利歷史新高，每股淨利6.32元優於預期。

世芯-KY表示，第一季營運表現不錯，但先進封裝及ABF載板產能供給仍然受限，世芯-KY已經將接單主力轉為爭取美國客戶訂單，營收中有八成來自於AI及高效能運算（HPC）領域，今年美國AI晶片客戶仍將是成長最大動能，全年營運可望逐季成長到第四季。