有些人的交友圈很廣，身邊總是有一堆朋友，但神奇的是，他們卻一直無法脫單，也讓友人相當好奇，有些是因為個性慢熟，有的則是個性害羞較不主動，導致與異性的關係只能止於朋友。《靈匣網》近日分享朋友很多且個性討喜的5個星座，但他們卻沒有異性緣，導致他們在感情裡，總是孤身一人。

1.天秤座

天秤座脾氣好且溫柔知性，是做朋友的最佳人選，與他們相處非常自在，不需要勾心鬥角，但天秤座的異性緣卻很差，因為他們遇到心儀的對象後，會非常猶豫是否要更進一步，導致對方誤以為兩人不可能而卻步，因此與異性相處時，往往只能止步於普通朋友，建議他們陷入猶豫時，可以先觀察對方的小舉動，來判斷對方的心意。

2.巨蟹座

巨蟹座個性溫柔，總是處處為人著想，讓人不自覺的沉溺其中，自然而然地成為他們的朋友，因此巨蟹座身旁朋友非常多，人緣可說是很好，反觀異性緣卻不佳，因為一遇到異性時，巨蟹座就會變得比較收斂，給對方一種距離與疏遠感，好像要將對方拒於門外，建議巨蟹座在與異性相處時，可以多展現自我，不要因害怕受傷而退縮。

3.水瓶座

水瓶座通常能力強，而且顏值也很高，自然就給人一種距離感，平時若不說話，會讓人不敢接近，但進一步了解他們後，會發現水瓶座個性大剌剌，並不會在乎小細節，因此成為他們的朋友後，相處時非常輕鬆，但也因外表給人高冷的感覺，導致他們異性緣不佳，建議水瓶座可以主動踏出第一步，讓異性有機會與他們搭話。

4.處女座

不少人對於處女座的既定印象就是追求完美，且一定會把事情做到好，甚至有些龜毛、斤斤計較，因此許多人願意與他們做朋友，卻不願當情人，而且完美又高高在上的模樣，讓不少異性不敢靠近，但事實並非如此，處女座只對自己嚴格，若對愛人碎碎念，並非嫌棄對方，而是提出建議希望能幫助伴侶，處女座平時可適時放低要求，給他人看看自己不同的一面。

5.金牛座

金牛座憨厚老實，而且對待朋友都很真誠，與他們相處很輕鬆，也不用擔心被算計，因此他們的人緣很好，適合當知心朋友，但金牛座的缺點就是慢熱，他們看待感情非常謹慎，在還沒充分了解對方時，是絕不會貿然與別人交往，導致對方可能誤以為兩人沒戲唱，或等不到回覆而選擇放棄，建議金牛座不用為了急著交往而隨便找對象，總有一天能找到適合的人，但在此之前，可以多主動去認識別人。