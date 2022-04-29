賊星該敗！台中市3名詐欺車手在太平區某超商內ATM提領現金後，轉往南屯區某郵局欲提領下一筆贓款，被太平警分局太平派出所員警盯上，蒲姓、陳姓2名便衣員警一見3名涉嫌男子從超商內、外提領及把風，隨即鎖定涉案車輛尾隨，並在下個提領處所時上前盤查，查獲黃、王、沈等3名詐欺車手，起出現金38萬4000元整、行動電話5支及8張金融卡，全案訊問後移送法辦。

太平警分局太平派出所警員蒲冠霖、陳世樑日前執行超商便衣埋伏勤務，於下午3時多在太平路某超商前發現1輛自小客車停在路旁相當可疑，並發現26歲黃姓、19歲王姓、18歲沈姓等3名男子分別依序入內取款、把風，一套熟練的SOP作業流程。

員警見狀認為相當可疑，礙因3男已提領金額完畢欲上車，員警研判有繼續提領犯案跡象，隨即駕車尾隨至南屯區某郵局前，3人流暢的準備再跑一次流程，員警待黃姓男子提領後立即上前盤查，並控制其他2名共犯。

黃、王及沈等3人在警方詢問下，無法交代相關細節，現場起出金38萬4000元、行動電話5支及8張金融卡，隨即帶返派出所偵辦，並依涉嫌詐欺罪嫌移送，警方也將向上溯源。

太平分局分局長葉志誠表示，疫情蔓延期間，民眾應提防詐騙集團所施用的各種詐騙手法，凡事均要小心求證，避免受騙。

此外，詐騙集團常以誘人條件招募車手，但車手是刑法詐欺罪的正犯，呼籲民眾切勿因小失大，避免觸法身陷囹圄。