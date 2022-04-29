國內疫情嚴峻，各地確診數持續攀升，程式開發專家江明宗依疾管署資料，研發出「新冠肺炎本土病例地圖」。截至4月28日，各鄉政區域萬人確診率排行中，前3名皆不在雙北，而是在宜蘭縣、花蓮縣、和基隆市，且前10名中基隆市就有5個鄉政區域上榜，此外還有15個鄉鎮區域未傳出確診病例。

萬人確診率意指每萬人中有多少人確診，根據該地圖顯示，前10名依序為宜蘭縣南澳鄉、花蓮縣秀林鄉、基隆市仁愛區、基隆市中正區、新北市瑞芳區、基隆市信義區、基隆市中山區、台東縣成功鎮、花蓮縣萬隆區、基隆市安樂區。

針對這項排名數據，江明宗曾在臉書說明，因資料中的人口總數為戶籍人口，所以可能發生確診者實際上並不住在那裡的情況，因而出現人口較少但確診數較多的現象。他也提到，因資料認定的時間點上有差異，所以地圖上的數字可能跟指揮中心或各縣市政府記者會發布的不太一樣，僅供參考。

值得注意的是，目前還有15個鄉鎮區域尚未傳出確診病例，包括嘉義縣阿里山鄉、鹿草鄉，高雄市那瑪夏區、甲仙區、內門區、田寮區、茂林區，屏東縣三地門鄉、霧台鄉、牡丹鄉，澎湖縣望安鄉、七美鄉、西嶼鄉，金門縣烏坵鄉，以及連江縣北竿鄉。

而累積確診數最高縣市，以新北市板橋區3645例居冠，新北市中和區3355例居次，新北市新莊區3320例位居第三。