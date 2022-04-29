國際藝術藝廊 FNG-ART 舉辦「AHAF 2022 台北飯店藝術博覽會」，邀請到 10 位 FNG-ART 獨家合作藝術家如 NIKKI、AdamHandler、BLIC、鄭與恩 (Jung Yeo Eun)、Yang Hee Rin、LEAH、Kyle Orlando、Tom Berenz、Madi 與 Lee Kwan Woo 等人，,並另邀 10 位於各國享譽盛名的潛力藝術家如 Laksamana Ryo、Suanjaya Kencut、QWAYA、Fanny N. Brodar、Gammanzi、Oga Ben、Galina Munroe、Emanuele Tozzoli、Angie Goto 與 Nathan Paddison ，共計20位藝術家。

AHAF 2022 台北飯店藝術博覽會，4 月 30 日起至 5 月 1 日期間落地於台北國泰萬怡酒店14樓舉行，圖為NIKKI 作品。（FNG-ART提供）

AHAF 為 Artist Hotel Art Fair 之簡稱，展覽概念也如其名著墨於飯店形式之上， 但有別於以往飯店型藝術博覽會以一間藝廊指定分配至一間房間的形式，AHAF 2022 台北飯店藝術博覽會讓每一位藝術家皆擁有獨立房間展示，令藝術領域數倍放大，更讓愛好者能完整沉浸於充滿藝術氣息的空間，進一步體驗藝術家們刻畫出截然不同的迷人氛圍。展覽將於 4 月 30 日起至 5 月 1 日期間落地於「台北國泰萬怡酒店14樓」。