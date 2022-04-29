在上月底PlayStation才公布了全新的PlayStation Plus三款會員層級的訂閱方案，而SIET近日再帶來全新消息，正是PlayStation Plus的新服務即將於5月23日，包含台灣在內的亞洲市場特定的部分區域，將正式率先推出新服務，而此次還比日本、美國、歐洲更早推出服務，不過台灣市場則不提供頂級的「PLAYSTATION PLUS PREMIUM尊貴方案」，改為推出針對特定市場的「PlayStation Plus Deluxe高級方案」。

全新的PlayStation Plus台灣訂閱方案，將提供「PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL」基本方案，每個月可以下載兩款遊戲、獨家折扣、保存遊戲的雲端儲存空間、多人線上遊玩的存取權限，每月同樣為198元、每季488元、每年1188元。

還有「PLAYSTATION PLUS EXTRA升級方案」，除了擁有基本所有福利，還有新增多達400款廣受歡迎的PS4和PS5遊戲，包括PlayStation Studios和第三方合作夥伴的暢銷作品，均為可下載並遊玩升級層級的遊戲，每月298元、每季808元、每年1988元。

至於「PlayStation Plus Deluxe高級方案」，則可讓玩家下載和遊玩在初代PlayStation、PS2和PSP世代中深受喜愛的經典遊戲，並提供期間限定的遊戲試玩服務，會員也將享有基本和升級層級的權益，台灣每月定價為338元、每季928元、每年2288元。