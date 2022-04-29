國內新冠肺炎疫情持續升溫，全國本土確診病例持續破萬，高雄29日也新增379人染疫，許多民眾相當關心當自己確診、遭隔離或因孩子停課需要請防疫照護假時公司的給薪狀況，高市府勞工局長周登春在防疫記者會上，為民眾解答相關問題。

周登春指出，家裡有配合防疫需要照顧幼童、學童者，可請無薪防疫照顧假、家庭照顧假或全薪特休假，而勞工自主健康管理，若身體有非新冠肺炎的其他病徵，可請全薪特休假或半薪普通傷病假，若雇主要求勞工在家隔離，應照給薪資。

周登春表示，若勞工因執行職務引起檢疫或隔離應給予全薪，若是個人因素造成則為無薪，或可請有薪特休假，勞工確診需隔離治療時，若職業上原因屬於職災請公傷假，原領工資補償，若個人因素確診，可請全薪特休假、半薪普通傷病假或無薪事假。

最後，施打疫苗部分，無論接種一、二、三劑後，勞工有疫苗不良反應的情況發生，自接種日後至隔天24時止，可申請無薪疫苗接種假。