台中黃姓男按摩師為女客全身指壓，甲女感覺「不舒服」，認為黃男的手指按到她的私密處，於是告上法院，一審依猥褻罪將黃判6個月徒刑，黃不服上訴，二審認為，女子部分證詞並不相符，針對被按壓私處也有差異，因此撤銷一審判決，最後改判黃無罪，全案可上訴。

判決書指出，甲女因身體痠痛於前年9月27日，到按摩館指壓，並講臀部疼痛，黃男稱，一開始是用手肘壓大腿內側肌肉，女說很痛，才改成指壓，還是說很痛，就說改成油推，指壓推到恥骨肌，當時只是想要排解她臀部的不舒服，完全沒有碰觸她的私密處等語。

判決書提到，甲女說按到筋很痛，就是因為按筋才會痛，如果被告意圖猥褻，應該是類似愛撫的感覺。甲女說詞一直反覆，純粹只是誤會，她當時褲管捲起來，私密處應該會有褲管，可能按摩時有拉扯到褲管，不可能會按摩甲女私密處，無法排除是褲管擠壓迫到等語。

台中高分院對照甲女歷次證述，發現她在警詢時稱，被告按在大陰唇部位，然後雙手貼私密處，後於偵查中則稱，被告手隔著內褲貼著外陰部，用姆指去按會陰部，而後於原審審理時所稱位置則包含外陰部、陰帶處、會陰部靠近恥骨的那個皮膚、恥骨跟恥骨肌、會陰處、大陰唇，仍有不同。

二審考量甲女前後證述因記憶、陳述之被害事件發生於其驚懼慌、回憶及詳實陳述上確實會有相當困難，且歷次證述內容中關於被告對其為猥褻行為之身體部位描述略有不同，將原判決予以撤銷，難以佐證，改判黃男無罪。