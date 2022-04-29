雞腿控注意！頂呱呱首次推出「八雞撕啖，一斤炸雞腿」，強調「份份有一斤、支支是棒腿」，一份共有8支都是鮮嫩多汁的炸雞腿。且標榜價格親民，下殺只要近5折就能吃到，同場還加碼明星商品「呱呱包」享加購價50元優惠。一次滿足所有雞腿控與肉肉控的朋友們。5月3日至5月6日，限時4天，每店數量有限，售完為止。

台灣第一家連鎖炸雞品牌頂呱呱，繼4月初「經典一斤雞」活動場場皆銷售一空後，這次於5月3日（二）至5月6日（五）再推出「八雞撕啖，一斤炸雞腿」，每份均含八支原味雞腿，原價440元，活動期間下殺近五折，門市售價250元，外送平台售價325元。更同場加碼明星商品「呱呱包」加價購優惠，凡購買「八雞撕啖，一斤炸雞腿」活動餐，加購呱呱包每顆只要50元，外送平台加購呱呱包60元，每份活動餐限加購10顆，熱愛腿肉及呱呱包的饕客們肯定是不能錯過！

活動組將在全台頂呱呱門市（除誠品站前、動物園、林口A8、世新、麗寶、桃園青埔之外）及外送平台販售，每份「八雞撕啖，一斤炸雞腿」出餐前均經過秤重，確認足重一台斤（600公克），每人限購兩份，每日活動組數量有限，售完為止。

今年母親節還沒想到送什麼嗎？頂呱呱「真心炸雞花」現正熱賣中，單人餐「真心炸雞花」特價199元、雙人餐「情話綿綿餐」特價365元。凡購買「真心炸雞花」餐即贈序號小卡一張，可傳遞真心話，還有機會抽中市值12,999元的roborock石頭掃地機器人！更有頂呱呱優惠券、多款可口可樂R系列周邊商品等你拿，詳情請密切關注頂呱呱臉書粉絲專頁，有吃有拿千萬不要錯過。

每月6號「呱呱絕配日」也是呱粉們最期待的一天！熱門單品呱呱包、原味雞腿、地瓜薯條等，絕佳組合怎麼配都超滿足、超划算。每個月僅此一天，錯過只能再等一個月了。呱粉們還在等甚麼呢？