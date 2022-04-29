三立前執行副總莊文信2017年因捲入收取不當利益，遭親舅也就是時任三立總經理張榮華提告背信詐欺，並追討不法所得，後黯然離開三立。29日三立電視與莊文信雙雙證實他將重返三立，職務是三立資深副總兼台灣台台長及三立藝能執行副總，將於5月9日走馬上任。三立電視表示，三立一向用人唯才，希望借助莊文信30多年戲劇製作經驗，把戲做好。看來已盡釋前嫌、「一家團圓」。

三立在主導台灣台的副總洪任中請辭後，由董事長張榮華兼任台灣台台長，但他日理萬機公事如麻難以兼顧，因而找回親外甥莊文信、再度委以重任。莊文信不諱言之前犯了錯誤，也接受三立懲處，他很感謝三立，出來繞一圈後，更加珍惜所有。正在為民視《黃金歲月》效力操刀的他也特別謝謝民視的體諒，「我希望人生能有穩定的舞台。」

莊文信表示，三立新任總經理高明慧上任後，與他聊到回鍋的可能性，並請示張董，獲得「可以談」的指示，後來與高總碰面約談工作內容與職務，雙方聊到如果回鍋，他可以為三立做些什麼，要做到什麼樣的成績，評估過後，覺得可以拼拼看，「 張董事長也說好，就照我們談的方向執行。除了張董，也經過張秀、林旭信兩位董事的支持」。他透露，前一晚跟張榮華正式通電話，做成最後決定，「感謝張董願意再給我機會，感謝他重新讓我有機會再回到這個家！」也透露離開三立這幾年，逢年過節還是都跟張董有禮貌性的聯繫問候。

莊文信說他17歲就進三立，從聽旁白的字幕員做起，「就是豬哥亮主持時講什麼我就寫下來，送去打字行打字」，這工作一做就是3年，後來他的人生夢想是要當剪接師，就從剪接助理、剪接師一路做起，慢慢愛上這行業。離開三立的4年半，他不諱言看盡人情冷暖，也自組公司，拍了東森《美味滿閣》等戲劇，最近則是與製作人黃錦鳳一起合作民視《黃金歲月》，但並未掛名。

從民視再跳回三立主導對打的8點檔是否尷尬？莊文信說完全不會，因民視的監製團隊很強，主導劇本的他跟他們本來就是共同創作，在決定重返三立後，他基於尊重，第一時間就先向民視總經理廖季方及副總許念台報備，廖總還告訴他「一個是無線台，一個是有線台，大家各自努力、一塊把市場做大」，讓他很感念，且三立也有民視的股份，一起合作能把台灣戲劇的格局、品質再做大一點。他29日下午還特別回民視見董事長王明玉，「我們聊得很愉快，臨走前，王董也跟我留了LINE，還合照，以後兩台就有暢通的溝通管道」。

至於《一家團圓》近期深陷染疫風暴，李燕、張郁婕、余秉諺、林則希、李緻等演員及多位工作人員相繼確診，陳冠霖、張鳳書、王宇婕、何如芸許多演員都在居家隔離，被問《一家團圓》重整旗鼓規劃，莊文信表示：「我會趕快認真看播出，再跟製作團隊好好合作一起把戲做好，染疫部分會再了解防疫是否有要補強之處。」