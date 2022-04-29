任天堂自2006年正式發售《Wii Sports》以來，一直深受玩家歡迎，而上周的（29日）終於也迎來全新的《Nintendo Switch 運動》正式上市，同樣主打體感運動遊戲，不過此次當然也帶來內容及玩法的大升級，像一開始就內建了6款運動，包括網球、保齡球、擊劍、足球、羽球、排球，只要手持Joy-Con，不用到戶外跑來跑去，也能在家輕鬆動一動，或是跟家人共同遊玩更是個不錯的防疫好活動。

《Nintendo Switch 運動》內建了6款運動，包括網球、保齡球、擊劍、足球、羽球、排球，只要手持Joy-Con，不用到戶外跑來跑去，也能在家輕鬆動一動。（吳松翰攝）

《Nintendo Switch 運動》中的遊戲，都只需手持Joy-Con即能遊玩，像網球、羽毛球等需要對打的運動，在遊戲中就能輕鬆找到「對手」對戰。（吳松翰攝）

而在發表的當天，記者也親自體驗了各款遊戲，像網球、羽毛球等，本來需要跑來跑去的運動，現在只要在原地揮動Joy-Con即能打球，還有像平常難以湊夠人數一起打的排球，也能在《Nintendo Switch 運動》中輕鬆體驗，雖然人不一定也走動、跳起或蹲下來接發球，只要輕鬆揮手、Joy-Con也能感應得到，不過想要投入一點來運動一下，也不妨可試試看跑跑跳跳來遊玩，而且因為遊戲都支援多人比賽或合作模式，防疫時期與親友一起玩樂就正剛好。

《Nintendo Switch 運動》除了可以透過鄰近主機通訊與家人朋友遊玩外，所有項目都支援線上遊玩，就算不出門也能與朋友一起動起來。（任天堂提供）

《Nintendo Switch 運動》除了可以透過鄰近主機通訊與家人朋友遊玩外，所有項目都支援線上遊玩，而且只要在隨機比賽贏得越多，就能跟越強的對手競賽，而任天堂目前也計畫於夏季再度發布免費更新，除了發售時已有的足球射門對決，更新後玩家還能夠使用腿部固定帶來遊玩足球比賽，而秋季時則將再度發布免費新增的高爾夫球項目，讓玩法及遊戲也更多元豐富，相對於《RingFit Adventure 健身環大冒險》來說，《Nintendo Switch 運動》更不會是那麼「辛苦」的目標性運動遊戲，而是讓玩家應輕鬆動一動的玩法，主打還是與親友共聚的派對遊戲方向，可是居家派對的必備款遊戲。