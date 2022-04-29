國防部晚間發佈新聞稿指出，空軍司令熊厚基上將因健康因素另有任用；空軍上將司令由空軍副司令劉任遠中將調任，同時晉任空軍二級上將。前述調任案，以111年5月1日生效。

國防部表示，空軍司令部副司令劉任遠中將係空軍官校74年班、戰院96年班，曾任空軍司令部計畫處處長、空軍司令部參謀長、空軍作戰指揮部指揮官等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導空軍各項戰備整備、新興兵力成軍與強化空防聯戰機制等重要工作，著有貢獻，特拔擢調任空軍司令部上將司令，俾藉其豐富經驗，銜續推動空軍各項建軍備戰工作。