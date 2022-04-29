台電「電記─《台電月刊》60週年特展」開幕茶會，由2021金鐘獎紅毯、台電Podcast《來電聽聽》主持人黃豪平擔任現場主持，邀請中華文化總會副秘書長李厚慶(右)與台電副總徐造華(中)暢談月刊的變革與轉型。(圖／台電提供)

《台電月刊》自1963年創刊，至今已走過60年歲月，台電今起至5月8日，於台北萬華新富町文化市場舉辦「《台電月刊》60週年特展」。展場完整復刻了月刊創刊號內容，更結合200幅刊物封面打造2米高打卡牆，要引領民眾走入時光隧道，看見台灣電業發展的精采故事。

今開幕茶會，由2021金鐘獎紅毯、台電Podcast《來電聽聽》主持人黃豪平擔任主持，並邀請中華文化總會副秘書長李厚慶與台電副總經理徐造華暢談《台電月刊》的變革與轉型。

台電表示，《台電月刊》前身為1947年創刊之《勵進月刊》，內容圍繞著同仁的工作與生活，文章從公務紀要、報表、論文著作，甚至是羅馬拼音教材都有網羅。

1963年，《台電月刊》正式出刊，早期僅供公司內部閱覽，作為員工溝通的媒介。隨著社會發展，《台電月刊》除記錄公司最新動態外，亦開始加入國際新知及電力科普等多元題材，並從黑白印刷走向全彩設計。

2013年，《台電月刊》為因應數位閱讀趨勢，架設網站並推出「電子書服務」，今年更進一步將文字轉為聲音，推出Podcast節目《來電聽聽》，讓大眾「聽」見台灣電力大小事。

《台電月刊》總編輯、副總經理徐造華分享，月刊持續在文章內容、版面設計甚至媒介上不斷創新、更接地氣，一步步拉近月刊與民眾的距離，。

台電說明，「電記」特展共分為七大展區，集結了台電月刊60年來的精華內容。特別推薦「展覽必逛」亮點，包含最後一期《勵進月刊》及第一期《台電月刊》的完整復刻，引領民眾重溫臺灣當年的歷史；而集結200幅早期月刊封面打造而成的2米高「懷舊封面牆」，更是不容錯過的打卡拍照熱點。