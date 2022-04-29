星座運勢網站「星座上上簽」分析，摩羯座、獅子座、巨蟹座的男人表面上看起來很正經，其實根本是個花心男，對待感情不夠專一，傷透女人的心。

▍1.摩羯座

摩羯男表面上看起來很正經，其實也很容易被美色吸引，只是他們非常理性，選擇正宮女友時會考慮很多，只有各方面條件都很優秀的女性，他們才願意展開追求，所以他們的伴侶一定是有顏值又有能力的人，如果他們在非單身的狀況下花心，往往都是玩玩而已，而且會選擇那種很好騙、容易操控的女生，確定對方不會威脅自己現有的感情，才會暗中偷偷跟對方曖昧，只是表面上還是看起來道貌岸然，看不出他們本性竟是如此花心。

▍2.獅子座

獅子男在愛情方面表現很兩極，如果他遇到真命天女，將可以付出無限寵愛，而且非常專情，如果沒那麼喜歡對方，他們就沒有那麼乖了，獅子男很重視自己的形象，想在大家眼前當「好男人」，很會塑造癡情的假象，但是背地裡可能什麼事情都做得出來，只是他們知道偷吃後要把嘴擦乾淨，無論玩得再怎麼瘋，在大家面前還是那個寵妻的好男人。

▍3.巨蟹座

巨蟹男心思很細膩，待人溫柔，非常懂女人心，身邊總是擁有許多女性好朋友，許多女人以為自己是他們的唯一，其實他們對待每個人都是一樣的態度，簡直是中央空調的代表星座。巨蟹男其實一直覺得自己很正經，沒有在玩弄感情，跟大家都只是好朋友而已，但從他們的行為來看，根本就是花心大蘿蔔。