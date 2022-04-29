總統府發言人張惇涵今表示，蔡總統今日核定，由現任空軍司令熊厚基調任總統府戰略顧問，空軍司令由空軍副司令劉任遠中將調任，同時晉升空軍二級上將；這兩項人事皆將於5月1日生效。總統期勉兩位將領持續恪守「忠勇」軍風，捍衛國家安全。

張惇涵表示，熊厚基上將雖因健康因素調任總統府戰略顧問，但總統肯定熊上將於近三年空軍司令任內克盡職守、衛國不怠；尤其面對近年共機頻繁侵擾臺海，熊上將帶領全體空軍守衛空域，守護國家安全，以及積極落實F-16V BLK20接裝、國防自主勇鷹號接機等重要任務。

張惇涵表示，總統除期盼熊上將調適身體，早日恢復健康，未來也希望借重其豐富軍旅經驗，襄助總統及國安團隊，持續推動包括精進空軍戰力等各項重要國防事務，以及國家安全戰略。

總統府戰略顧問熊厚基為現任空軍司令，歷任空軍司令部戰訓處長、空軍作戰指揮部參謀長、國防部參謀本部訓次室助理次長、國防部政務辦公室主任、空軍作戰指揮部指揮官、空軍副司令等重要軍職。