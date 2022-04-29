犯罪推理懸疑新作《格瑞特真相》由《美國女孩》製片人馬君慈擔任導演，華麗的演出陣容包含金鐘獎最佳女主角提名莫允雯、偶像劇人氣男星李至正、金鐘獎最佳女配角提名江宜蓉、金馬獎最佳導演提名鄭有傑、潛力新生代演員夏騰宏、余晉等實力派演員聯手演出，上演黑白終極對決。一場涉及調查局與新聞媒體的失序正義，即將引爆真相。

今（29日）釋出的正式預告中，飾演調查局調查官的女主角莫允雯遭設局捲入一場元宇宙資安風暴危機，不僅傳出調查局機密的研發資料遭駭客入侵，更引發一場毒害命案，然而，在調查局追查案情的同時，她因前男友的身分關聯遭長官懷疑展開逃亡，而身邊的每一個人，似乎都可能是共犯？最後莫允雯無助吶喊：「我真的不知道我可以相信誰？」飾演記者好友，一路上義無反顧幫助她的江宜蓉則反問：「你是不是不相信我？」這場人人有嫌疑的國安風暴，兇手究竟藏身在何處？5月13日大銀幕揭曉。