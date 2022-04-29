蘋果（Apple）去年宣布推出自助維修計畫，將提供顧客自行使用蘋果原廠零件和工具。周三（27日）蘋果「自助維修線上商店」正式上線，提供超過200種零件和工具，包括電池、相機鏡頭等，但其中販售的SIM卡取卡針的價格，卻意外成為網友關注焦點。

根據去年蘋果官網資料顯示，自助維修線上商店有超過200種的獨立零件和工具，用戶可透過商店取得維修說明書、原廠零件和專用的維修工具，目前首發僅開放iPhone 12和iPhone 13系列，以及今年新款機型iPhone SE等用戶自行維修，其他蘋果產品暫未開放。

用戶可透過商店購買的200多種零件和工具，進行自助維修範圍包括更換電池、螢幕、揚聲器和相機傳感器等，不過蘋果建議，自助維修計畫適合有經驗的用戶，大部分民眾還是前往專業維修供應商進行維修較佳。

值得一提的是，商店中還有販售SIM卡的取卡針和卡托，分別售價4美元（折合新台幣約117元）和7.2美元（折合新台幣約212元），「一根針」要價約117新台幣，讓不少PTT網友喊貴，「比白銀現貨還貴」、「賣得嚇嚇叫吧，不過我是信仰不足」、「蘋果真佛心，定價這麼高可以養活多少副廠產業」、「卡托如果真的不見非買不可就算了，卡針？」、「有夠盤」。